В кировском музее сняли клип для популярного рэпера

Помощь в съёмках музыканту оказала кировская компания Hellbrothers. Ребята сделали уже не один ролик для самых разных музыкальных групп страны.

Накануне рэп-музыкант Markul (настоящее имя Марк Маркул) выпустил новый клип. Он посвящён песне «Бумеранг». За 20 часов ролик посмотрели уже 100 тысяч человек. Примечательно, что видео снимали в нашем городе.

По кадрам кировчане сразу же узнали локацию. Это музей имени В.М. и А.М. Васнецовых. Музыкант находится в главном холле, а после прогуливается по этажам.

Съёмки шли в нерабочее для музея время. Посетителей там нет. Авторы клипа применили и спецэффекты, и цветокоррекцию.

Как сообщает портал kirov.online, съёмками занимались кировские клипмейкеры из компании Hellbrothers. Эти ребята снимали клипы и для других известных музыкантов.

Фото: youtube.com