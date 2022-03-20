В кировском ОДНТ открыли Год культурного наследия народов России

Сегодня в Областном доме народного творчества в Кирове состоялся фестиваль-конкурс любительских творческих коллективов «Вятская особинка». Им начали Год культурного наследия народов России, объявленный президентом В. Путиным.

В открытии фестиваля приняли участие губернатор Игорь Васильев, зампред правительства области Андрей Маури, министр культуры Татьяна Мазур. Кировчане и гости города познакомились с русскими, удмуртскими, марийскими, татарскими, коми-пермяцкими фольклорными коллективами. Первым на сцену вышел известный многим ансамбль народного танца «Дымка», следом – «Тыпыртон» и «Лыз Кутюк» из Слободского района, «Ныримдор» и «Шорок» из Афанасьевского…

В ОДНТ развёрнуты для посетителей фестиваля интерактивные фотозоны, отражающие самобытность области, мастер-классы по созданию дымковской игрушки и других изделий декоративно-прикладного творчества.