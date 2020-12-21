В кировском парке «Аполло» поселился ученый кот

Фигура одного из любимых сказочных героев появилась в парке «Аполло» в эти выходные. Ученый кот разгуливает по золотой цепи, которая висит на дубе.

Вся композиция называется «Лукоморье». Фото появились на сайте «Аполло».

— Ну вот и точка в нашем проекте первого этапа реконструкции детского парка «Аполло» в Кирове! «Кот учёный» водружен на дуб и ходит отныне «по цепи кругом», — говорится там.

Инициаторами установки скульптуры стали активисты движения «Другая Вятка». Фигуру кота из стеклопластика изготовила компания «Простор». Помимо этого в «Аполло» были обновлены знаменитые жирафы, отремонтированы кирпичные башенки и установлена новогодняя елка.

Напомним, что о больших переменах в парке «Аполло» мы писали еще весной.

Фото: apollopark.ru