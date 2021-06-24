В кировском парке заметили ужа

Рептилия грелась на солнышке в парке Победы.

На странице популярного паблика «Злой кировчанин» сегодня утром разместили пост о том, что в одном из любимых горожанами месте отдыха заметили змею. А именно — ужа. Автор записи верно определил семейство рептилии, но разволновавшись, видимо забыл, что ужи в отличие от гадюк безвредны.

«Будьте внимательнее, загорая на травке и отпуская детей побегать», — написал кировчанин.

Горожане по-разному отнеслись к записи: кто-то посмеялся, упомянув абсолютную безобидность ужей, а кто-то поблагодарил за информацию, ведь не всем приятно видеть змей рядом.

Один кировчанин отметил, что появление такой рептилии в городе – хороший знак: «Коли в центре города живут ужи, значит не всё уж так плохо с экологией».

Добавим, многие не знают, как отличить ужа от гадюки, поэтому принимают его за ядовитую змею. Ужи отличаются от своих сородичей наличием желтых «ушек», которые расположенные ближе к шее. Насыщенность этих отметин может быть любой, даже практически незаметной.

И ужи и гадюки любят селиться поближе к водоемам, в тени деревьев. И те, и другие стараются избежать встречи с людьми. Если же это сделать не удалось, то агрессивные гадюки могут атаковать человека, а вот уж или пытается сбежать, или начинает шипеть и сплющивает область шеи, чтобы казаться ядовитой змеей. Если змеелов не верит в это представление, и ловит рептилию, то уж притворяется мертвым и источает вонючую субстанцию.

Кстати, еще совсем недавно, уж пользовался у жителей нашей страны особым авторитетом и мог не опасаться за свою жизнь, поскольку его не обижали, чтобы не накликать на свое жилище беду.

Ранее мы сообщали, что владельцы прав на «Свинку Пеппу» вновь судятся с кировскими предпринимателями.

Фото: vk.com/zlo43