В кировском подъезде маленький мальчик едва не убил мужчину

Запись происшествия появилась в соцсетях.

В группе «Место происшествия» выложена запись инцидента, который произошёл в кировском подъезде на улице Мира, 4А. На кадрах видно, как заходящего в подъезд молодого человека едва не зацепила полная воды падающая пластиковая бутылка. По сообщению мужчины, её сбросил сверху маленький мальчик. Он поговорил с его родителями, но им оказалось всё равно. Антисоциальное поведение сына их не волнует. Так он может и убить кого-нибудь случайно. Из шалости.

Видео: Место Происшествия | Первый городской Киров