В кировском правительстве задумались о снятии ограничений в ночных клубах

2 марта губернатор Игорь Васильев и первый зампред Дмитрий Курдюмов встретились с кировскими предпринимателями, чтобы обсудить очередные послабления антикоронавирусных мер.

На этот раз разговор шел о снятии ограничений в ночных клубах и увеселительных заведениях.

— В связи со снижением заболеваемости и начавшейся вакцинацией есть предложение вернуться к работе, чтобы молодежь могла отдыхать в клубах. Конечно, с соблюдением масочного режима, дезинфекции и определенного количества человек, — сказал представитель одного из кировских заведений.

Губернатор ответил, что вопрос требует обсуждения и проработки мер безопасности.

— Кто-то из клубов должен взять на себя роль лидера. Безусловно, пора открываться, но, конечно, не в том виде, как до пандемии. Здравый смысл должен быть всегда, — отметил Игорь Васильев.

По итогам встречи было решено, что предприниматели подготовят свои предложения по обеспечению санитарной безопасности и направят их в правительство области. Тем временем куратор социального блока Дмитрий Курдюмов проработает с Роспотребнадзором возможность внесения изменений в действующие постановления.

Ранее в Кировской области в полном объеме возобновили работу салоны красоты.