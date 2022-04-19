В кировском пруду у цирка снова заметили черепах

В Кирове в пруду у цирка снова плавают черепахи. Фото пресмыкающихся появились в сообществе «Типичный Киров».

— На пруду в парке у цирка опять замечены хищные черепахи, — говорится в посте.

В комментариях подписчики отмечают, что на снимке – домашняя красноухая черепаха. В пруду у цирка их видят каждый год. Кировчане предполагают, что домашних питомцев в пруд выпускают горожане, которым надоело ухаживать за черепахами.

— Кто-то наигрался и выпустил, — говорят участники сообщества.

Ранее мы писали, что в Котельниче рысь унесла трех кошек.

Фото: vk.com/etotkirov, Константин Кокорин