В кировском ресторане задержали парня со шприцем

Инцидент произошел днем в одном из заведений Кирова.

В ресторан заявился молодой человек, поведение которого сочли неадекватным. Юноша бессвязно разговаривал, однако запаха алкоголя от него не исходило.

Сотрудница ресторана нажала «тревожную кнопку». Прибывшие стражи правопорядка поинтересовались, есть ли у молодого человека запрещенные вещества. Кировчанин отдал им шприц и пакетик с порошком.

С уликами 21-летнего юношу доставили в отдел полиции. Содержимое пакетика отдали на экспертизу. По ее итогам будет принято процессуальное решение.