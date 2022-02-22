В кировском Роспотребнадзоре рассказали о качестве молока

Роспотребнадзор по Кировской области подвёл итоги работы по контролю за качеством и безопасностью молочной продукции в 2021 году.

В общей сложности было проверено свыше 200 торговых и производственных организаций, исследовано 7 тыс. проб.

4,1% из них не соответствовало требованиям по микробиологическим показателям, 1,4% — по физико-химическим, 1,1% — по показателям идентификации. Отклонений от нормативов по наличию ГМО и остаточного количества антибиотиков не установлено.

Изъято из оборота и утилизировано собственниками 22 партии некачественной молочной продукции общим весом 70 кг.