В кировском Следкоме прокомментировали возбуждение дела на инвалида

В Следственном комитете заявили, что у них нет информации о возбуждении дел на инвалида, пострадавшего от рук кировчанина.

Напомним, что инцидент произошел 21 февраля. 33-летний кировчанин Дмитрий К. разозлился на 52-летнего инвалида, помешавшего ему и его спутнице попасть в магазин. Пытаясь ускорить мужчину, Дмитрий пнул его ногой в спину. Инвалид упал, а агрессор спокойно обошел его.

Видео беспардонного поступка кировчанина разошлось по городским пабликам и попало в федеральные СМИ. Мужчина был задержан, а по факту нанесения побоев возбуждено уголовное дело.

Днем 25 февраля в соцсетях появилась информация, что дело (правда, не уголовное, а административное) могут завести и на пострадавшего. Как сообщил телеграм-канал Baza, после ЧП у магазина жертву хулигана доставили в больницу.

Выйдя оттуда, пострадавший якобы нецензурно обругал лейтенанта полиции. За это (опять же якобы) инвалида тоже задержали, «оформили» и решают, стоит ли возбуждать уголовное дело по статье «Оскорбление представителя власти». Однако в пресс-службе Следственного комитета сообщили, что ничего не знают о ситуации с оскорблением.