В кировском театре расскажут о жертвах школьной травли

Театр на Спасской запускает проект #не_боюсь_говорить. В рамках акции сотрудники театра планируют собрать истории кировчан о школьной травле и жестокости подростков.

Стать участниками проекта смогут все, кто столкнулся с так называемым буллингом – издевательством, которое граничит с насилием. Рассказать свою историю можно анонимно, заполнив онлайн-форму на сайте театра.

Говорить об этом непросто даже с близкими. Тем важнее отыскать в себе силы и слова, чтобы не промолчать. Делая свой опыт достоянием общественности, мы становимся сильнее, говорится на сайте театра.

Присланные истории будут записаны в аудио-формате. Как рассказали в театре, поводом для акции стал спектакль «Мальчики», премьера которого состоится в конце февраля. В основу сюжета легла одна из линий романа «Братья Карамазовы» Достоевского – судьба маленького Илюши, столкнувшегося с унижениями в школе.

Ранее мы писали, что кировский театр кукол готовит спектакль о знаменитом живописце.