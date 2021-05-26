В кировском транспорте появятся новые терминалы

Горадминистрация, ЦДС и АТП обсудили вопрос закупки новых терминалов для оплаты проезда по безналичному расчету. Вопрос о замене был поднят после многочисленного количества жалоб кировчан на некорректную работу старых терминалов.

— Кировчане жалуются, что действующие терминалы не всегда считывают банковские карты или работают некорректно, — отметил начальник отдела транспорта Данил Чикилев.

«Езжу в автобусе одна. А деньги банк снимает за двоих. А кто ещё смотрит за расходами?», «Проехал один раз, заплатил 3 раза» — такие записи периодически появляются в городских сообществах.

Закупка первой партии новых терминалов запланирована на июнь. Они будут использоваться на самых популярных маршрутах автобусов и троллейбусов. Как подчеркнул глава АТП Денис Пырлог, оборудование уже прошло двухмесячную тестовую проверку. Сбоев выявлено не было.

По словам Пырлога, действующие терминалы давно требуют обновления и могут некорректно работать при контакте с новыми банковскими картами. Новые терминалы имеют более современный модуль связи и позволяют более оперативно выгрузить данные для формирования отчета в ЦДС.

Ранее мы писали, что в Кирове сократили остановки двух пригородных автобусов.