В кировском транспорте установили рециркуляторы воздуха

5 рециркуляторов начали работать в автобусах и троллейбусах. Об этом рассказал генеральный директор АТП Денис Пырлог.

Бактерицидные излучатели призваны обеззаразить воздух в транспорте и защитить от вирусов как сотрудников, так и пассажиров. Новое оборудование совершенно безопасно и может работать, когда в салоне есть люди. На один автобус вполне достаточно одного рециркулятора.

Первые рециркуляторы будут установлены в автобусах No1, 23, 53 и троллейбусах No1 и 8. Пока что они будут работать в тестовом режиме. Если результат – снижение заболеваемости – будет достигнут, АТП закупит больше приборов.

Несмотря на появление рециркуляторов, про другие меры безопасности в транспорте также не забывают. Дезинфекция салонов проводится по-прежнему, а пассажиры обязаны соблюдать масочный режим. Впрочем, соседи Кировской области от него уже отказались.