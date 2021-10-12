В кировском ЦУМе можно сделать прививку от COVID-19

Оперштаб сообщает, что мобильный пункт в крупном торговом центре вновь начинает работу.

С завтрашнего дня жители Кирова смогут привиться от коронавируса в ЦУМе. Там вновь открывается пункт вакцинации. Ранее медики уже работали на этой точке. И тогда пункт пользовался популярностью. Ведь это центр города.

Мобильное подразделение начинает работать с 13 октября. Принимать людей будут по будням с 11 до 18 часов.

Кроме того, вакцинироваться можно традиционно на Театральной площади, у филармонии, у ТЦ Jam Молл.

— Сделать прививку от COVID-19 можно в удобное время, — подчеркнули в оперштабе.

Там же напомнили о работе круглосуточных пунктов. Они функционируют на базе кировской городской больницы No5, городской больницы No9 и регионального эндокринологического центра кировской клинической больницы No7.

Ранее мы писали, что кировчанин перенёс коронавирус с 90-процентным поражением лёгких.