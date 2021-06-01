В кировском ЦУРе ответили на вопросы о «Детском кешбэке»

Центр управления регионом Кировской области собрал наиболее часто задаваемые в социальных сетях вопросы по программе компенсации путевок в детские лагеря.

Напомним, программа компенсации путевок в детские лагеря стартовала 25 мая. Она была инициирована Президентом РФ Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию.

За отдых в детских лагерях возврат денежных средств составит 50%, но не более 20 тыс. рублей. Список лагерей, участвующих в программе, в ближайшее время будет размещен на портале мирпутешествий.рф в отдельном разделе – «Детские лагеря».

Как пояснил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, получить кешбэк можно и на путевки, которые были приобретены до старта программы. Это можно сделать с помощью портала «Госуслуги».

«Мы проработали алгоритм возмещения расходов тем, кто уже приобрел путевки до запуска детского туристического кешбэка. Программа возврата средств по уже купленным путевкам стартует с 15 июня и продлится для удобства граждан до конца октября», —сказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко в интервью ТАСС.

Как рассказали в ЦУР Кировской области, самые популярные вопросы из социальных сетей жителей региона касались порядка и условий выплат, наличия возможности направлять заявление в электронном формате, а также возможности получить кешбэк за уже купленные путевки.

Все поступившие вопросы ЦУР задал вновь назначенному и.о. министра спорта и молодежной политики Кировской области Георгию Барминову.

В частности, он сообщил, что кешбэк выплачивается с каждой транзакции, то есть если вы купили две и более путевки, то с каждой вы получите выплату в том случае, если ваша карта «МИР», которой вы оплачиваете покупку, зарегистрирована в программе лояльности.

А вот если вы уже оплатили путевку заранее наличными, тогда придется вам обратиться непосредственно к представителю услуги и оформить возврат денежных средств, если, конечно, вторая сторона будет не против.

Полную версию интервью смотрите в официальной группе ЦУР Кировской области.

Еще больше информации — по ссылке. Также по вопросу компенсации стоимости путевок в детские лагеря России работает горячая линия – +7 800 200 34 11.