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В кировском УФАС обновили реестр недобросовестных поставщиков

Вадим Шабалин Экономика, Выбор редакции, Новости

Управление федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Кировской области включило сведения об ООО «Фудстаф» в реестр недобросовестных поставщиков.

Компания из Электростали (Московская область) не поставила дезинфицирующие средства, тем самым нарушив условия контракта. В результате заказчик — кировский Центр травматологии ортопедии и нейрохирургии в одностороннем порядке отказался от его исполнения.

Объективных доказательств невозможности исполнения контракта «Фудстаф» не предоставил. Это, по мнению УФАС, свидетельствует о недобросовестном поведении.

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Вадим Шабалин