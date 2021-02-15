В кировском УФАС обновили реестр недобросовестных поставщиков

Управление федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Кировской области включило сведения об ООО «Фудстаф» в реестр недобросовестных поставщиков.

Компания из Электростали (Московская область) не поставила дезинфицирующие средства, тем самым нарушив условия контракта. В результате заказчик — кировский Центр травматологии ортопедии и нейрохирургии в одностороннем порядке отказался от его исполнения.

Объективных доказательств невозможности исполнения контракта «Фудстаф» не предоставил. Это, по мнению УФАС, свидетельствует о недобросовестном поведении.