В кировском УФСИН произошла стрельба из автомата

На стрельбище в п.Бурмакино прошли соревнования по стрельбе из боевого оружия на первенство УФСИН РФ по Кировской области.

В них приняли участие свыше 50 сотрудников из 19 учреждений уголовно-исправительной системы и спортсмены из института повышения квалификации ФСИН.

Программа включала выполнение учебного упражнения А-3 — ведение стрельбы с дистанции 100 м по мишени из положений лёжа, стоя и с колена (по 10 выстрелов).

Победителем стала команда УФСИН, на втором месте — институт повышения квалификации, на третьем — управление конвоирования.

Фото 43.fsin.gov.ru