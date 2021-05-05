В Кировском ЗАГСе зарегистрировали 7-го малыша в многодетной семье

Увеличение детей в семьях — новый тренд региона: за последний месяц записи о новых членах больших семей сделали более десятка кировчан.

Накануне в Специализированном отделе ЗАГС регистрации рождения по г.Кирову зарегистрировали седьмого ребенка в многодетной семье. Об этом сообщили в официальном паблике «ЗАГС 43».

Работники поздравили счастливую маму с рождением ребенка выдав не только официальные бумаги на малыша, но и вручив сувенир: «Вот она, настоящая, семь-Я! Искренне поздравляем вас и желаем счастья и здоровья».

Отметим, за последний месяц работники этого учреждения уже трижды сообщали о регистрации четвертых малышей в кировских семьях. В конце марта сообщили о рождении пятого ребенка у семейной пары. 14 апреля поздравляли кировчанку ставшую мамой в шестой раз.

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Фото:https://vk.com/zags_43