В кировском заповеднике зимует хищник из Красной книги

В Нургушском заповеднике сняли на видео орлана-белохвоста, оставшегося на зимовку в наших краях.

Редкая птица попала в объектив фотоловушки морозным зимним днем во время рыбалки. В записи видно, как хищник добывает себе пищу. Орлан вытаскивает из полыньи рыбу, оттаскивает ее на снег и склевывает. Сначала попадается маленькая рыба, а потом – крупный лещ.

Остатки пиршества достаются сорокам, сойкам и воронам, когда сытый хищник покидает место трапезы. Пока орлан обедает, приблизиться они не решаются.

Орлан-белохвост – хищник из семейства ястребиных, четвертая по величине хищная птица Европы. Размах его крыльев может достигать 2,3 метра, а вес – 7 килограммов. Считается редким видом и занесен в Красную книгу.

Видео: vk.com/public_nurgush