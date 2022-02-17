В кировской больнице №7 работает рентгенолог из Судана

В кировской больнице №7 приступил к работе новый врач-рентгенолог Хаммад Давуд Туту. В Киров он приехал из Судана. О том, как медик попал на Вятку, рассказали в группе медучреждения «ВКонтакте».

Традиция получать медицинское образование в России появилась в Судане в середине прошлого века. Хаммад Давуд стал одним из докторов с русским образованием.

В 2015 году он окончил кировский медицинский университет. После учебы молодой доктор вернулся на родину – в суданский город Хартум. Там он работал терапевтом, а затем служил в армии в военном госпитале. Тогда медик и решил получить специальность рентгенолога.

Хаммад Давуд вернулся в Киров вместе с семьей и поступил в ординатуру. В сентябре 2021 года он устроился на работу рентгенологом в больницу №7. Помимо очного приема, врач также проводит дистанционные консультации в Богородском филиале. В планах Хаммуда – освоить проведение томографии.

Кроме работы, молодой медик увлекается спортом. Хаммуд бегает на длинные дистанции. Бег не только тренирует мышцы, но и улучшает работоспособность и повышает стрессоустойчивость.

Ранее мы писали, что кировские медики вернули к жизни 13-летнего мальчика, который перенес клиническую смерть.

Фото: vk.com/kirov_kkb_7