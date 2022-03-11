В кировской больнице провели первую процедуру гемодиафильтрации

В Больнице скорой медицинской помощи в Кирове проведена первая процедура гемодиафильтрации. Об этом сообщили в областном минздраве.

Процедура гемодиафильтрации была выполнена с помощью аппарата PrismaFleх. Данный метод представляет собой внепочечное очищение крови и позволяет удалить больше токсинов, чем традиционный гемодиализ.

Новый аппарат также позволяет проводить ультрафильтрацию, гемофильтрацию, мембранный плазмообмен и ряд других процедур. Они помогают пациентам контролировать метаболические и электролитные нарушения.

Также PrismaFleх может использоваться в реанимационных отделениях. Его применяют при острой почечной, сердечной и полиорганной недостаточности, системных воспалительных реакциях, сепсисе и других состояниях, угрожающих жизни.

Ранее мы писали, что в больнице скорой помощи построят теплый переход между корпусами за 95 млн рублей.