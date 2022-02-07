В кировской диораме открылся проект к 100-летию образования СССР

В кировской диораме открылась выставка «Красный день календаря» (главные праздники СССР)». Проект посвящён 100-летию со дня образования Советского Союза.

Экспозиция рассказывает о праздниках, которые отмечались во времена СССР. Одним из главных был День Октябрьской революции — 7 ноября. К нему старались приурочить наиболее значимые достижения. Так, 23 декабря 1977 г. к 60-летию революции открылась диорама «Установление Советской власти в г. Вятке».

Одним из любимых праздников был Первомай — День международной солидарности трудящихся. В преддверии этой даты обычно проводились субботники, а сам день начинался с торжественной демонстрации.

Выставка расскажет и об истории Дня Победы, а также о том, как его отмечали в Кировской области.

В экспозиции представлена важная веха в истории региона. В 1974 году отмечалось 600-летие г. Кирова. Именно с этого времени день города стал отмечаться ежегодно. Посетители узнают, что появилось в областном центре к празднику, какая юбилейная программа удивила жителей и гостей, и о предметах, заложенных в «капсулу времени» на Набережной Грина.

На выставке имеется яркая фотозона, можно увидеть кадры документальной кинохроники, запечатлевшей праздничные шествия и демонстрации.

Выставка будет работать до 1 апреля. Для студентов и школьников действует Пушкинская карта.