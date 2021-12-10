В кировской диораме покажут шерстяные картины

Необычная выставка откроется в Кирове сегодня в 15 часов по адресу улица Горького, 32.

Её посетители смогут посетить мастер-классы, на которых им расскажут о традициях изготовления изделий из шерсти и покажут, как работать с этим материалом.

Выставка носит название «Шерстяные фантазии». На ней будут представлены картины из Кировского областного краеведческого музея.

Кроме «шерстяных картин» посетители выставки увидят фотоснимки и документы, которые расскажут об этом промысле в Вятской губернии. Также покажут изделия современных мастеров, работающих с шерстью: одежда, игрушки, декоративные панно, украшения.

Выствка «Шерстяные фантазии» отроется сегодня, 10 декабря, в диораме (улица Горького, 32) в зале «Вятские народные художественные промыслы».

Ранее жителям Кировской области показывали картины, написанные нефтью.