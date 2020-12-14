В кировской глубинке муж ударил жену ножом в грудь

Инцидент произошел в начале декабря в поселке Лебяжье. О случившемся полицейским сообщили врачи.

По словам медиков, прибывших на вызов в одну из квартир райцентра, местной жительнице потребовалась помощь. 33-летнюю женщину ударил ножом её же супруг.

Как установили полицейские, пострадавшая поссорилась с мужем. Обиженный мужчина схватил нож и ударил женщину в грудь.

В настоящее время агрессор задержан. По факту умышленного причинения вреда здоровью возбуждено уголовное дело. Полицейские устанавливают причины совершенного преступления.

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