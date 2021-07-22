В Кировской городской Думе появился новый депутат

Новым депутатом Кировской городской Думы стала Татьяна Черезова.
Она заняла место ушедшего из жизни Владимира Каргапольцева.
Черезова родилась в 1952 г. в Перми, окончила филологический факультет и факультет культурологии Кировского государственного педагогического института.
В 1997-2002 гг. – была заместителем председателя городской думы II созыва. Кроме того, избиралась в V созыв.
с 2007 г. – председатель правления регионального отделения Общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России».
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