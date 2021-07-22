В Кировской городской Думе появился новый депутат

Новым депутатом Кировской городской Думы стала Татьяна Черезова.

Она заняла место ушедшего из жизни Владимира Каргапольцева.

Черезова родилась в 1952 г. в Перми, окончила фи­лологический факультет и факультет культурологии Кировского государственного педа­гогического института.

В 1997-2002 гг. – была заместителем председателя городской думы II созыва. Кроме того, избиралась в V созыв.

с 2007 г. – председатель правления регионального отделения Общероссий­ской общественной организации «Союз пенсионеров России».

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