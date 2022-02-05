В Кировской области 1 358 новых случаев заражения COVID-19

За прошедшие сутки в Кировской области выявлено 1 358 новых случаев заражения коронавирусом с симптомами заболевания.

На стационарном лечении находятся 3 623 человека, из них 177 — в отделениях реанимации и интенсивной терапии, 25 — на ИВЛ. 229 пациентов выписано.

Медицинские организации выполнили 886 исследований лёгких на компьютерных томографах.

Скорая помощь приняла 2 336 вызовов. Количество вызовов врачей на дом — 10 235.

На амбулаторном лечении находятся 26 107 человек с гриппом и ОРВИ, 31 139 — с коронавирусом.