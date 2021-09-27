В Кировской области 10 дней ищут пропавшего грибника

В Кировской области уже 10 дней разыскивают пропавшего грибника. 73-летний Валерий Чулков ушел в лес 18 сентября и не вернулся домой. Информация о пропавшем появилась в группе поискового отряда «Лиза Алерт».

Мужчина пропал в районе села Каринка Кирово-Чепецкого района. С собой у пенсионера был зеленый рюкзак, непромокаемый плащ и белое пластиковое ведро. Грибник был одет по-лесному: в зимние сапоги и рыбацкий камуфляж. Поэтому есть вероятность, что мужчина сумеет выжить в лесу в холодные осенние ночи.

В настоящее время пропавшего разыскивают волонтеры. Проезд к лесу затруднен – дорога плохая. Поиски ведутся в том числе с квадрокоптера. Однако пока что мужчину найти не могут.

Ранее представители кировского отряда «Лиза Алерт» рассказывали, сколько продолжался их самый длинный поиск.

Фото: vk.com/lizaalert_kirov