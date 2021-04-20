В Кировской области 10-летний мальчик провалился под лед и утонул

Трагедия произошла 19 апреля в поселке Мурыгино.

Как рассказали в областном УМВД, двое школьников приехали на велосипедах на реку Медянку и вышли на лед. Тонкий лед проломился и мальчики упали в воду. Один из них смог выбраться, а второго унесло течением.

Тело ребенка пока не найдено. Поиски продолжаются.

В полиции рекомендуют родителям провести беседу с детьми, чтобы они не выходили на лед.

— Расскажите детям о правилах поведения в период паводка: оторванная льдина, холодная вода, быстрое течение грозят гибелью, — отметили в УМВД.

Несколько дней назад в Слободском районе утонул рыбак, провалившийся под лед.