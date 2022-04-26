В Кировской области 1500 семей задолжали 15 млн рублей за тепло и свет

Кировский «ЭнергосбыТ Плюс» подсчитал должников за электроэнергию.

1500 домовладений жителей Кировской области задолжали компании в общей сложности более 15 млн рублей и с начала года остались без электричества. Из них 430 отключили в апреле.

Все неплательщики ранее получали уведомления о необходимости заплатить по счетам. Более 4500 выплатили долги в установленные сроки на общую сумму 24 млн рублей, чтобы не остаться без электричества. Возможны и другие меры взыскания: арест и изъятие имущества, начисление пени.

До 31 мая в компании проходит акция «Весна –тают пени!». При полном погашении задолженности за электричество, горячую воду или отопление «ЭнергосбыТ Плюс» спишет накопленные пени, за исключением тех, что были зафиксированы в судебном порядке. Уточнить информацию можно на сайте Кировский филиал ЭнергосбыТ Плюс (promo.esplus.ru)

Полученные от плательщиков средства компания направляет на ремонт и модернизацию оборудования ТЭЦ и тепловых сетей для стабильной подачи тепла, горячей воды и электричества.