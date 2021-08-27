В Кировской области 17-летний мотоциклист насмерть разбился об «Ниву»

ДТП случилось вечером 26 августа в Санчурском районе. На трассе Яранск – Санчурск – граница с Республикой Марий Эл столкнулись «Нива» и мотоцикл «Спорт Моторс» с пассажиром.

По предварительным данным, водитель автомобиля не пропустил мотоциклиста на нерегулируемом перекрестке. Это и стало причиной столкновения.

В результате аварии 17-летний мотоциклист погиб, а его 15-летний пассажир получил несколько переломов и был госпитализирован. Прав на управление мотоциклом у подростка не было.

50-летний водитель «Нивы» не пострадал. Удар пришелся на пассажирскую сторону авто.

В настоящее время в отношении водителя «Нивы» возбуждено уголовное дело по ч.3 статьи 264 УК РФ. По факту происшествия проводится проверка.

Ранее мы писали, что в Кировской области разбилась мотоциклистка.