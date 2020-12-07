В Кировской области 4 медведя явились на пасеку

Охотнадзор поделился видеозаписью от подписчиков.

Видео было снято на территории пасеки в одном из районов Кировской области. В объектив ловушки попала семья медведей.

Довольно упитанные мишки по-хозяйски погуляли по участку. Ничуть не стесняясь, заглянули в глазок видеокамеры, и что-то стащили у хозяев. Судя по тому, что все происходит на пасеке, куда косолапых привлек запах мёда, возможно, они утащили рамку улья.

Автор видео не сообщил, что именно у него пропало – просто отправил свои ролики на адрес Охотназдора в рубрику « про животных от подписчиков» написав, что снято в одном из районов области.

Ранее мы сообщали о том, что в Нургуше две енотовидные собаки попали в видеоловушку.

Фото: top10a.ru