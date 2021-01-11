В Кировской области 6 человек погибли в огне

За новогодние праздники в Кировской области случилось 60 пожаров – почти в два раза больше, чем в прошлогодние каникулы. За эти дни огонь унес жизни 6 кировчан и еще один получил ожоги.

Сразу три человека погибли в первый день нового года. Один из пожаров произошел утром в Кирово-Чепецке в доме на две квартиры. Возгорание заметили соседи и успели вывести из горящего дома жильцов одной из квартир, а хозяин второй погиб. Его тело нашли позже на пепелище.

Еще один мужчина погиб в собственной машине в Шабалинском районе. Тело погибшего нашли после тушения пожара.

В этот же день сгорел дом в Даровском районе. Во время пожара погибла женщина.

Большой пожар произошел 5 января в Нововятске. На рассвете здесь загорелась пятиэтажка на улице Пушкина. Возгорание произошло в квартире на верхнем этаже, где жила пожилая мать с сыном. Женщина скончалась от отравления угарным газом, а ее сын попытался выпрыгнуть в окно, но погиб от полученных травм.

По информации МЧС, большинство «праздничных» пожаров произошло в жилом секторе. Самыми частыми причинами возгораний стали неосторожное обращение с огнем, в том числе при растопке печей, а также проблемы с электропроводкой. Пожаров из-за фейерверков, петард и прочей пиротехники зарегистрировано не было.