В Кировской области 6121 человек прошел вакцинацию за сутки

За минувшие сутки в Кировской области 6121 человек прошёл вакцинацию от коронавируса.

Сделать прививку можно более чем в ста мобильных и стационарных пунктах. В наличии — свыше 118 тыс. доз вакцин.

В общей сложности вакцинацию завершили более 436 тыс. жителей области.

По словам губернатора Игоря Васильева, в регионе не планируется продление нерабочих дней. С понедельника все учреждения, включая детские сады и школы, возобновят работу в штатном режиме.

В то же время продолжают действие меры по предотвращению распространения коронавируса, принятые оперативным штабом. В их числе соблюдение режима самоизоляции при амбулаторном лечении, предъявление QR-кодов при посещении предприятий общепита и развлекательной сферы, учреждений фитнес-индустрии, салонов красоты. Действует запрет на проведение зрелищно-развлекательных мероприятий и оказание услуг общественного питания с 23:00 до 6:00. Работодателям рекомендовано выводить на удалённый режим сотрудников старше 65 лет.

Для граждан, которые переболели коронавирусом, QR-код действует в течение шести месяцев с даты выздоровления. Вакцинированные или повторно вакцинированные получают его после введения второго компонента или 1-компонентной вакцины «Спутник Лайт» Срок действия такого кода — год. При ухудшении эпидемиологической ситуации он может быть сокращён до 6 месяцев.

Для переболевших бессимптомно, не обращавшихся за медицинской помощью и имеющих иммуноглобулины класса G к коронавирусу, показана вакцинация ввиду невозможности установления даты выздоровления.

Сертификат о вакцинации или перенесенном заболевании автоматически формируется на Едином портале госуслуг (ЕПГУ) в виде электронного документа на русском и английском языках — не позднее трёх дней после внесения медицинской организацией соответствующих сведений в реестр.

Для получения сертификата гражданин должен быть зарегистрирован на Едином портале, а учётная запись — подтвержденной. Это можно сделать в режиме онлайн через банк, в МФЦ, заказным письмом через Почту России или с помощью электронной подписи. Перед вакцинацией важно корректно вносить в анкету данные паспорта и СНИЛС — они должны соответствовать информации на портале.

За последнее время увеличилось количество обращений в министерство здравоохранения с вопросом — что делать, если сертификат не пришёл.

Для проверки нужно зайди в личный кабинет и сверить данные паспорта и СНИЛС. Если ошибок нет, гражданин должен обратиться в медицинскую организацию и уточнить, какие данные о нём внесены в регистр вакцинированных, проверить ФИО, СНИЛС, паспорт и дату рождения. В поле «Статус ЕПГУ» в сведениях о прививке должно быть указано: «Есть учётная запись».

В случае обнаружения ошибки необходимо переотправить исправленные сведения о прививке.

«Вакцинация абсолютно необходима каждому гражданину, в особенности людям с хроническими заболеваниями, поскольку они входят в группу риска по развитию тяжёлых форм коронавируса. Небольшие клинические проявления (температура и слабость), которые могут возникнуть после прививки, быстро проходят. Они несопоставимы с теми последствиями, какие могут возникнуть у тех, кто заболеет коронавирусом, не будучи привитым», — рассказывает министр здравоохранения области Андрей Черняев.

По словам первого заместителя председателя правительства Дмитрия Курдюмова, вакцинация абсолютно доступна и спасает от тяжёлых форм заболевания. Все используемые вакцины безопасны и эффективны в плане формирования стойкого иммунитета.

«Каждый может внести вклад в борьбу с коронавирусом. Для этого достаточно сделать прививку, проконтролировать, чтобы вакцинацию прошли пожилые родственники, соблюдать меры предосторожности, ограничить контакты и на время отказаться от участия в массовых мероприятиях», – подчеркнул он.

Фото medkirov.ru