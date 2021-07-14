В Кировской области 8-летняя девочка после ДТП была доставлена в госпиталь

Также в аварии, произошедшей 13 июля в Верхошижемском районе, получили серьезные травмы 12-летний мальчик, 36-летняя женщина и 38-летний мужчина.

Во вторник вечером (около 19 часов) на 87-м километре трассы Киров – Советск-Яранск Kia Sportage вылетел с дороги и врезался в дорожный знак. Удар был такой силы, что кроссовер развернуло и вынесло на встречку. Затем автомобиль оказался в кювете и врезался в дерево.

В ДТП получили серьезные травмы все, кто находился в салоне Kia: двое несовершеннолетних, водитель и женщина. Все они были доставлены в госпиталь.

Фото: ГИБДД Кировской области