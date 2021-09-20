В Кировской области 8200 розничных магазинов

В Кировской области работает 8200 розничных магазинов.

Кроме того, на территории региона зарегистрировано 311 гипермаркетов и супермаркетов (за пять лет их количество увеличилось в 2,5 раза), 389 палаток и киосков, 687 павильонов, 754 аптеки, аптечных пункта и киоска. Такие данные приводит Кировстат.

Большинство объектов розничной торговли находится в городской местности: 81% магазинов, 90% аптек, 91% торговых павильонов, 95% палаток и киосков.

Самая распространённая форма организации торговли в Кировской области — минимаркеты, где продаются продовольственные и непродовольственные товары повседневного спроса (33,5% от всех магазинов).

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