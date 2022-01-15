В Кировской области активно развивается медицинский туризм

Губернатор Игорь Васильев в интервью «Кировской правде» рассказал об итогах работы системы здравоохранения в 2021 году.

По словам главы региона, несмотря на сложности, связанные с распространением коронавируса, она показала свою эффективность.

Одним из подтверждений этого стал высокий уровень так называемого медицинского туризма.

«В прошлом году к нам из других регионов приехали более 120 тысяч человек, чтобы получить узкопрофильную медицинскую помощь. Благодаря этому бюджет получил дополнительно около 1,5 млрд рублей», — говорит Игорь Васильев.

Губернатор отметил, что речь не идёт о сверхнагрузке для специализированных медицинских учреждений — их мощность и оснащение позволяют кроме жителей области дополнительно принимать более ста тысяч пациентов из других регионов без ущерба качеству медобслуживания.