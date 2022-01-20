В Кировской области активно регистрируют бренды народных промыслов

Кировская область входит в ТОП-10 регионов по зарегистрированным брендам товаров народных промыслов. Такие данные приводит Минпромторг РФ.
А сегодня в кировском центре «Мой бизнес» прошёл семинар «Региональные бренды России — новые точки роста». Его участниками в очном и онлайн-формате стали 57 представителей малого и среднего бизнеса.
Одним из спикеров стал заместитель руководителя Роспатента Юрий Зубов.
«Задача семинара — показать, зачем нужно заниматься охраной своих разработок и интеллектуальных решений. В Кировской области — огромное количество предприятий народных промыслов. Хочется, чтобы все их достижения были защищены законодательно и помогали в продвижении региона», — отметил он.
Депутат Госдумы Мария Бутина рассказала о законопроекте, который предполагает внесение региональных брендов во все международные базы.
«То, что семинар проходит именно в Кировской области, это знаковый момент. Региону есть что показать на международном уровне», — считает она.
По словам заместителя министра предпринимательства и торговли Ларисы Агалаковой, правительство области заинтересовано в дальнейшем продвижении региональных брендов.
Первые шаги в этом направлении уже сделаны. Два предприятия, которые изготовляют дымковскую игрушку и плетёные картины, зарегистрировали право интеллектуальной собственности.
«Наши бренды в сфере лёгкой и пищевой промышленности достойно представляют регион на выставках различного уровня. Соглашение между Вятской ТПП и центром «Мой бизнес» позволяет получить бесплатные консультации по регистрации товарного знака и наименования места происхождения товара. Разрабатываются меры поддержки малого и среднего предпринимательства в части компенсации затрат на регистрацию интеллектуальной собственности», — отметила Лариса Агалакова.