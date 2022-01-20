В Кировской области активно регистрируют бренды народных промыслов

Кировская область входит в ТОП-10 регионов по зарегистрированным брендам товаров народных промыслов. Такие данные приводит Минпромторг РФ.

А сегодня в кировском центре «Мой бизнес» прошёл семинар «Региональные бренды России — новые точки роста». Его участниками в очном и онлайн-формате стали 57 представителей малого и среднего бизнеса.

Одним из спикеров стал заместитель руководителя Роспатента Юрий Зубов.

«Задача семинара — показать, зачем нужно заниматься охраной своих разработок и интеллектуальных решений. В Кировской области — огромное количество предприятий народных промыслов. Хочется, чтобы все их достижения были защищены законодательно и помогали в продвижении региона», — отметил он.

Депутат Госдумы Мария Бутина рассказала о законопроекте, который предполагает внесение региональных брендов во все международные базы.

«То, что семинар проходит именно в Кировской области, это знаковый момент. Региону есть что показать на международном уровне», — считает она.

По словам заместителя министра предпринимательства и торговли Ларисы Агалаковой, правительство области заинтересовано в дальнейшем продвижении региональных брендов.

Первые шаги в этом направлении уже сделаны. Два предприятия, которые изготовляют дымковскую игрушку и плетёные картины, зарегистрировали право интеллектуальной собственности.