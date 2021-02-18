В Кировской области алкоголь будут продавать с 8 часов утра

Депутаты Заксобрания Кировской области поддержали изменения в закон, который ограничивает время, условия и места розничной продажи алкогольной продукции. Теперь жители региона смогут приобретать спиртное не с 10 утра, как раньше, а с 8.

Инициаторами изменений стали депутаты Владимир Яговкин и Юрий Терешков. По их мнению, запретительные меры привели к обратному эффекту: увеличению продаж контрафактного алкоголя в круглосуточных магазинах. Он пользуется высоким спросом из-за низкой цены и отсутствия конкуренции со стороны легальных производителей.

Кроме того, депутаты посетовали на снижение поступления налогов в бюджеты всех уровней. Они привели данные, согласно которым сумма потерь от нелегального рынка алкогольной продукции в 2018 году составила в регионе 794 млн рублей.

Ранее законопроект был поддержан на аграрном комитете ЗСКО. Согласились с приведёнными аргументами и в ходе сегодняшнего пленарного заседания.