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В Кировской области автотранспортное предприятие задолжало зарплату работникам

Юлия Зорина Новости, Общество

МУП «Уржумское ПАТП» задолжало своим сотрудникам зарплату за 2 месяца. Об этом сообщили в областной прокуратуре.

В ходе проверки было установлено, что предприятие не выплатило заработную плату за июнь-июль 2021 года. Сумма задолженности составила более 300 тысяч рублей. Деньги не получили 9 работников.

По факту нарушения трудового законодательства было возбуждено административное производство. После вмешательства прокуратуры задолженность по зарплате была погашена.

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Юлия Зорина