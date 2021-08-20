В Кировской области автотранспортное предприятие задолжало зарплату работникам

МУП «Уржумское ПАТП» задолжало своим сотрудникам зарплату за 2 месяца. Об этом сообщили в областной прокуратуре.

В ходе проверки было установлено, что предприятие не выплатило заработную плату за июнь-июль 2021 года. Сумма задолженности составила более 300 тысяч рублей. Деньги не получили 9 работников.

По факту нарушения трудового законодательства было возбуждено административное производство. После вмешательства прокуратуры задолженность по зарплате была погашена.

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