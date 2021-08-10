В Кировской области банкротят кредитно-потребительский кооператив

ФНС России по Кировской области требует признать банкротом кредитный потребительский кооператив (КПК) «БизнесКредитМаркет».

Соответствующий иск поступил в Арбитражный суд. Сумма требований превышает миллион рублей.

КПК был зарегистрирован в 2008 году в Афанасьево. Основной вид деятельности — предоставление финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению.

В настоящее время организация находится в процессе ликвидации.

Ранее мы сообщали об иске налоговиков к футбольному клубу «Динамо».