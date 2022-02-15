В Кировской области бесплатно подвели газ к 1273 участкам

В Кировской области бесплатно провели газ к 1273 земельным участкам. Об этом сообщил губернатор Игорь Васильев на заседании федерального штаба по газификации 15 февраля.

Главной темой обсуждения стала реализация программы социальной газификации в регионах страны. Как напомнил зампред правительства РФ Александр Новак, работа по социальной газификации началась в 2021 году. За истекшее время была создана нормативно-правовая база, начал работу Единый оператор газификации и стартовал прием заявок на подключение газа от граждан. На сегодня в России подано порядка 650 тысяч заявлений на догазификацию.

Секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак добавил, что газ должен быть бесплатно подведен к домам. Руководить этой работой должны главы регионов. В настоящее время перед ними стоит задача по увеличению темпов реализации региональных программ.

Игорь Васильев отметил, что наш регион активно включился в эту работу.

— Был оперативно составлен план-график догазификации. На сегодняшний день жители региона подали уже 10 тысяч заявок. Заключено 4609 договоров на подведение газа, газ подведен к 1 273 домам, в 605 домах осуществлен пуск газа, — рассказал глава Кировской области.

Прием заявок на догазификацию продолжается. Как подать заявление на догазификацию, а также список необходимых документов мы публиковали ранее.