В Кировской области санавиация спасла женщину с внутренним кровотечением

В Кировской области медики спасли 30-летнюю женщину, проведя ей экстренную операцию.

Инцидент произошел в Верхнекамском районе. Скорая помощь прибыла к пациентке в шоковом состоянии. Женщина жаловалась на боль в животе.

После консультации было решено выслать на помощь бригаду врачей на вертолете санавиации. Через 2,5 часа медики прибыли в амбулаторию, расположенную в 95 километрах от райцентра.

По словам заместителя главврача Станции скорой медицинской помощи Антона Самылова, женщина находилась в критическом состоянии и нуждалась в срочной операции. В связи с высоким риском летального исхода в Киров пациентку не повезли. Операцию сделали в местной ЦРБ в Кирсе.

Как рассказал главный врач ЦРБ Сергей Мякишев, женщина поступила с острой хирургической патологией и внутренним кровотечением. Во время операции из брюшной полости пациентки откачали 2 литра крови.

После оперативного вмешательства женщина впала в кому, но через несколько дней пришла в себя. После стабилизации состояния пациентку перевели в Кировскую областную больницу. В настоящее время ее жизни ничто не угрожает.

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