В Кировской области автомобиль BMW арестовали из-за долга хозяина

В УФССП по Кировской области находятся исполнительные производства в отношении 23-летнего гражданина на общую сумму 747 тыс. рублей.

У него имеются задолженности по налоговым и кредитным платежам, а также штрафы ГИБДД, в том числе за вождение в нетрезвом виде.

Приставы установили, что у мужчины в собственности имеется автомобиль BMW, и объявили транспортное средство в розыск.

Вскоре иномарку обнаружили во дворе дома одного из друзей мужчины. Автомобиль арестовали, изъяли и поместили на спецстоянку.

После принудительной реализации полученные денежные средства направят на погашение имеющихся задолженностей.

Фото r43.fssp.gov.ru