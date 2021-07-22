В Кировской области более 70 региональных услуг станут доступны на едином портале

Кировская область вместе с другими регионами РФ активно реализует проекты по цифровизации основных отраслей экономики. В частности, это касается перевода муниципальных услуг в электронный вид.

Полностью мероприятия в этом направлении должны закончиться к 1 января 2023 года. Для решения задачи используется «Платформа государственных услуг и сервисов». Она позволяет обеспечить взаимодействие с Единым порталом госуслуг. Сейчас с помощью Госуслуг жители региона могут подать онлайн лесные декларации и отчеты об использовании лесов, а также заявления на компенсацию стоимости путевок в детские лагеря. В общей сложности на портал Госуслуг планируется перевести более 70 услуг в Кировской области, заявили в региональном министерстве информационных технологий и связи.

Эффективность госуправления и цифровые технологии

Кроме того, в 2021 году по нацпрограмме «Цифровая экономика» продолжается работа над пятью региональными проектами: в области повышения эффективности госуправления на основе использования передовых цифровых технологий, развития кадрового потенциала цифровой экономики в регионе, создание цифровой инфраструктуры для органов исполнительной власти, социально значимых учреждений и домохозяйств, финансовой поддержки проектов в области цифровых технологий и обеспечения информбезопасности.

В рамках проекта «Цифровое государственной управление» ведется работа в области цифровой трансформации госуслуг, автоматизации контрольно-надзорной деятельности и внедрении платформы обратной связи и электронного документооборота.

Также за счет средств федерального бюджета проходят повышение квалификации государственные и муниципальные служащие в области цифровой трансформации государственного и муниципального управления.

На данные момент обучаются 36 человек. Ведется набор группы на программу «Основы цифровой трансформации».

Интернет и стратегия цифровой трансформации

В Кировской области продолжают подключать к интернету социально значимые объекты (ФАПы, школы, пожарные части и т.д.). К 1 октября высокоскоростной интернет должен появиться еще в 609 таких объектах.

Кроме того, по поручению президента в регионе разработан проект стратегии цифровой трансформации ключевых отраслей экономики. В него вошли 30 проектов из 6 отраслей: развитие городской среды (2 проекта), транспорт и логистика (2 проекта), здравоохранение (7 проектов), образование (8 проектов), госуправление (5 проектов), социальная среда (6 проектов).

Сейчас проект стратегии проходит согласование на федеральном уровне.

Отметим, что стратегии цифровой трансформации регионы должны утвердить к 1 сентября 2021 года. Субъектам федерации нужно самостоятельно выбрать ключевые отрасли для цифровой трансформации. Программу «минимум» обеспечат федеральными средствами.

«Цифровая трансформация — одна из пяти национальных целей. Президент поручил главам субъектов утвердить региональные стратегии до 1 сентября. Задача регионов, руководителей цифровой трансформации обеспечить качественную реализацию этих стратегий. Выгодополучателем от цифровой трансформации должны быть граждане и бизнес. Именно для удовлетворения их потребностей создаются новые системы и сервисы», — заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Что касается Кировской области, то здесь среди задач цифровой трансформации– внедрение сквозных технологий в деятельность РОИВ и ОМСУ, внедрение новых подходов к оказанию госуслуг, ведению контрольно-надзорной и разрешительной деятельности, создание системы мотивации по освоению необходимых компетенций и участие кадров в развитии цифровой экономики, формирование современной инфраструктуры образовательных организаций, совершенствование механизмов вовлечения граждан в принятие решений по развитию городской среды, формирование современной инфраструктуры медучреждений и другие.

«Гостех» даст больше возможностей для цифровизации

Дмитрий Чернышенко рассказал, что к декабрю текущего года все региона должны оценить целесообразность создания новых региональных информационных систем, а к маю 2022 года – подготовить план-графики перевода этих систем на платформу «Гостех».

Платформа позволит создавать информационные системы и сервисы не только на федеральном уровне, но и на уровне регионов и муниципалитетов.

В то же время с ее помощью можно будет избежать затрат на создание дублирующего функционала.

Благодаря «Гостеху» множество разработчиков смогут участвовать в создании государственных продуктов на конкурентной основе, а у госучреждений будет широкий выбор ИТ-решений, пояснил вице-премьер.

Обучение кадров – успех цифровой стратегии

В Координационном центре при правительстве РФ Чернышенко дал старт образовательному курсу для руководителей цифровой трансформации субъектов, региональных министров по цифровому развитию и информационным технологиям России. По итогам обучения будут разработаны командные проекты цифровых сервисов, которые будут учтены в региональных стратегиях цифровой трансформации.

В текущем году на уровне Российской Федерации подготовлено 14 отраслевых образовательных потоков, в которых участвуют 1 тысяча руководителей цифровой трансформации региональных ведомств. Уже завершили обучение ответственные за цифровую трансформацию Минприроды, Минпросвещения, Минэнерго и Минздрава РФ.

Каждый регион в среднем выбрал 8-9 отраслей для цифровизации. По этому показателю регионы распределены на три категории: лидеры, развивающиеся и нуждающиеся в поддержке. Проекты при этом делятся на обеспеченные финансированием и те, на которые потребуются дополнительные средства.