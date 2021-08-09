В Кировской области браконьеру запретили охотиться из-за убитого зайца

Инцидент произошел 25 апреля. Находясь в охотничьих угодьях, нарушитель застрелил зайца из охотничьего ружья. При этом официально охота на зайца еще не была открыта.

Браконьера задержал инспектор Центра охраны и использования животного мира. По факту нарушения был составлен административный протокол.

Сначала охотник не признал свою вину, но на суде сознался в содеянном. Суд признал мужчину виновным в добыче зайца в запрещенное время и приговорил к лишению права на охоту сроком на год. Также стрелок заплатил 3 тысячи рублей за убитое животное.

Ранее в Кировской области утвердили лимиты добычи охотничьих ресурсов.