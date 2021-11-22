В Кировской области браконьеры заплатили 480 тысяч рублей за убитых лосей

В Кировской области браконьеры застрелили еще двух лосей. Об этом сообщила министр окружающей среды Алла Албегова в своем «Инстаграме».

Глава минприроды сообщила, что в 2021 году охотники региона незаконно добыли 27 лосей. Нередко инспекторы находят на месте преступления лишь останки убитого животного, и найти виновников не удается. Однако ряд преступлений удается раскрыт.

Так, на сегодня следственными органами завершены 2 уголовных дела по фактам браконьерства в Верхошижемском и Лебяжском районах. Вина охотников доказана. Нарушители добровольно возместили ущерб – по 240 тысяч за каждое животное. В работе у следственных органов находится еще несколько дел.

— Задержание браконьеров – опасно!!! Наши инспектора всегда рискуют жизнью!!! Обращаемся с просьбой. Если вам станут известны факты незаконной добычи животных, сообщите в минэкологии по телефону: 8(8332) 27-27-55, — написала Алла Албегова.

Ранее мы писали, что в Лузском районе браконьеры застрелили двух лосей. Личность одного охотника установлена, второго разыскивают.

Фото: www.instagram.com/alla_v_albegova/