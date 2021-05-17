В Кировской области бродячая собака искусала ребенка

Инцидент произошел 16 мая в поселке Демьяново Подосиновского района. В школьном парке бездомная собака набросилась на ребенка и сильно покусала его. Пострадавшего мальчика увезли в больницу на скорой.

Информация о происшествии появилась в группе «Жесть — Подосиновский район, Кировская область». Как сообщается в паблике, все произошло на глазах других детей.

Собака бегает по поселку давно. Чаще всего ее видят у школы и на детской площадке. Из-за этого родители боятся отпускать детей на улицу.

«Похоже, это та собака, которую недавно спасли добрые люди и отпустили», «Она самая», говорят подписчики группы.

Стоит отметить, что случай не первый. Так, в прошлом году в Демьяново собака покусала другого ребенка, причинив ему телесные повреждения.

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Фото: vk.com/public108310860