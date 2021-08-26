В Кировской области будет вестись видеотрансляция выборов

Кировчане смогут наблюдать за выборами в режиме реального времени. Об этом сообщает «Эхо Москвы в Кирове».

На всех избирательных участках будут установлены видеокамеры. Видео с них будет выводиться в Общественный наблюдательный штаб. Он расположится в Инженериуме ВятГУ на улице Преображенской, 41.

Прийти в штаб и посмотреть, что происходит на том или ином участке, смогут все желающие. Видео будет снабжено функцией обратной отмотки, чтобы можно было пересмотреть интересующий момент.

Посмотреть видеозаписи после выборов также смогут все желающие, сообщил председатель Облизбиркома Алексей Круглов. Для этого нужно написать заявление и указать в нем номер участка и желаемый временной промежуток.

Ранее в Кировской области завершилась жеребьевка партий на выборы в ОЗС.