В Кировской области пациенты с муковисцидозом бесплатно получат небулайзеры

В Кировской области пациентов с муковисцидозом обеспечат небулайзерами. Об этом сообщили в областном минздраве.

С просьбой закупить ингаляторы к властям обратились родители больных детей. Постановление об обеспечении граждан с муковисцидозом средствами для ингаляционной терапии было утверждено по инициативе губернатора Игоря Васильева. Деньги на это заложены в бюджете области на 2022 год.

Средства на закупку небулайзеров выделяются из регионального бюджета впервые. На федеральном уровне соответствующих постановлений нет. При этом для большинства семей приобретение ингаляторов и сопутствующих материалов обходится в немалую сумму.

По словам главы минздрава Андрея Черняева, на сегодня в Кировской области 43 пациента с муковисцидозом. 33 из них – дети. В ингаляторах нуждается 41 пациент.

– Выделенные средства позволили освободить пациентов от финансовой нагрузки не только при покупке оборудования, но и расходных материалов к нему – это фильтры, маски канюли. Все это уже передается пациентам абсолютно бесплатно по заявлению, — рассказал Андрей Черняев.

Родители детей, страдающих муковисцидозом, благодарны за помощь. Ингалятор таким детям жизненно необходим, поскольку заболевание является неизлечимым. Мама 7-месячной кировчанки рассказала, что диагноз ее дочке поставили через месяц после рождения. Теперь девочка начнет лечение с использованием небулайзера.