В Кировской области будут производить вакцину от менингита

В Кировской области на заводе «Нанолек» будут выпускать вакцину от менингита «Менактра». Об этом сообщили в пресс-офисе завода.

4 октября на форуме «Биотехмед» компании «Нанолек» и «Санофи» подписали соглашение о локализации выпуска «Менактры». По условиям документа, с 2022 года в России будет ежегодно производиться порядка 3,5 миллиона доз. Это количество полностью покроет потребность детей первого года жизни в вакцине.

Выпускать «Менактру» будут на заводе «Нанолек» в Оричевском районе Кировской области. Планируется, что первые партии вакцины будут изготовлены уже в 2022 году. «Менактра» эффективна против возбудителей менингита 4 самых распространенных серогрупп. По мнению создателей Глобальной дорожной карты ВОЗ, вакцинация позволит ликвидировать эпидемии бактериального менингита в мире уже к 2030 году.

Отметим, что в 2022 году на «Нанолеке» также завершится локализация вакцины «Пентаксим».Всего в «портфеле» «НАнолека» имеется 20 лекарственных препаратов. Еще 35 находятся на различных стадиях подготовки к выпуску и выйдут на рынок в течение 5 лет.

Ранее на «Нанолеке» сообщили о регистрации препарата от онкозаболеваний.